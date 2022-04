O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou nesta quinta-feira, 07, a conclusão do inquérito policial sobre a morte do motoboy David Vieira Santos. A investigação obteve como resultado a prisão temporária de dois – dos três – envolvidos no crime ocorrido no dia 16 de outubro de 2021.

Segundo o inquérito policial, o homicídio teve como motivação o suposto envolvimento de David, popularmente conhecido como “Mutuca”, com a companheira de um ex-presidiário, que determinou o homicídio. O crime, de caráter mandado, aconteceu após David ter sido atraído até o Povoado Camboatá, na cidade de São Cristóvão, por outros dois suspeitos que efetuaram disparos de arma de fogo que o levaram a óbito.

As investigações apontaram ainda o suposto mandante do crime contra David como autor do assassinato da própria companheira e da sogra, ocorrido cerca de 15 dias depois em Nossa Senhora do Socorro.

O DHPP informou ainda que ambos os autores dos disparos que vitimaram David foram presos em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, nos dias 21 de março e 1º de abril, respectivamente.

A equipe agradece a colaboração da sociedade e solicita que quaisquer informações sobre o suposto mandante do homicídio contra David e autor do assassinato contra a companheira e sua mãe sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181).