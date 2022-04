Nesta quinta-feira (7), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou a elucidação do homicídio qualificado que aconteceu no mês de maio de 2021, no Conjunto Piabeta, Nossa Senhora do Socorro. A vítima foi identificada como Everton Michell Batista da Silva.

De acordo com as investigações, o motivo do crime teria sido uma dívida que o suspeito tinha com a vítima pela compra de drogas ilícitas.

Segundo as investigações, o suspeito teria abordado a vítima na via pública e efetuado vários disparos usando uma pistola calibre .380. A vítima tentou fugir, mas não resistiu às lesões e veio a óbito.

Policiais Civis do DHPP realizaram a prisão do suspeito em janeiro deste ano, no Bairro Cidade Nova, Aracaju, em virtude de um mandado de prisão por outro assassinato também praticado por ele no Conjunto Piabeta. Atualmente o investigado está detido na Cadeia Pública de Areia Branca.

O DHPP representou novamente pela prisão do suspeito, que responderá por mais um homicídio qualificado junto à Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro.