O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na manhã desta segunda-feira (18), identificou e abordou o suspeito de ter efetuado disparos que ocasionaram na morte de Diego Rosa Sales, ocorrida no dia 14 de abril de 2022, por volta das 9h, na Orla de Atalaia, em Aracaju.

As informações sobre o crime e o suspeito foram enviadas ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), favorecendo o breve desfecho do ocorrido.

Após a elucidação dos fatos e a identificação do autor, que é menor de idade, o procedimento deve ser encaminhado à Delegacia Especial de Proteção ao Menor (Depca). As autoridades policiais também informaram que apreenderam a vestimenta que foi usada pelo adolescente no momento da ocorrência.

A Polícia Civil reafirma que qualquer informação sobre crimes pode ser encaminhada através do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.