Na manhã desta segunda-feira (25), policiais do 5° Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) prenderam um homem suspeito por tentativa de homicídio no Conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. O crime, elucidado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ocorreu no dia 19/12/2021 por volta das 19 horas, no Povoado Taiçoca de Fora, também em Socorro.

Na ocasião do delito, Anderson Cristian Cruz Santana estava transitando na via pública, conduzindo sua bicicleta, quando o suspeito, de 27 anos de idade, se aproximou e, ao fazer uso de uma pistola, efetuou vários disparos, atingindo a vítima nas costas com um deles.

Mesmo lesionada gravemente, a vítima conseguiu fugir da ação criminosa e foi socorrida por populares e encaminhada para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse). Depois, foi encaminhada para o Hospital Regional de Lagarto, onde foi submetida a um procedimento cirúrgico e passou cerca de 30 dias internada, não chegando a vir a óbito.

Segundo a vítima, o suspeito já havia ameaçado-a de morte devido a uma dívida de drogas, informando que a motivação do crime foi tanto essa dívida, como o fato dela se recusar a vender drogas para o suspeito.

O DHPP representou então pela prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pela Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro/SE e cumprida pela equipe do 5º BPM.

Ainda, o Departamento salienta a parceria com o Batalhão no combate ao crime, em que as Polícias agem de maneira integrada na repressão de outros casos de homicídios cometidos na cidade.

O preso será encaminhado para uma unidade prisional do estado de Sergipe, onde permanecerá à disposição da Justiça.