Nesta sexta-feira (29), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou a tentativa de homicídio qualificado praticado contra Valter De Jesus Rocha Neto, ocorrida em 05 de fevereiro de 2022, por volta das 21 horas, na Praça do Conjunto Marcos Freire III, Nossa Senhora do Socorro/SE.

No dia da ocorrência, a vítima conversava com amigos na praça, quando três criminosos chegaram ao local em um veículo de cor branca e, de imediato, efetuaram disparos de arma de fogo contra Valter, que foi atingido por dois deles. Mesmo lesionado, ele conseguiu fugir e receber atendimento médico, conseguindo sobreviver.

Após diligências investigatórias, três homens foram identificados como suspeitos do crime, um de 24 anos, outro de 22 anos e um de 18 anos. Ainda segundo investigações, os indivíduos integram uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. Logo depois do ocorrido, o DHPP representou junto à Justiça pelas prisões dos suspeitos, que já foram decretadas e cumpridas.

No dia 15 de abril de 2022, foi cumprido o mandado de prisão contra o homem de 24 anos, na cidade de São Miguel dos Campos/AL, por policiais civis da Delegacia Regional de São Miguel, local para onde ele havia fugido.

Já na data de 20 de abril de 2022, o 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), em um trabalho integrado ao da Polícia Civil, deu cumprimento ao mandado de prisão do homem de 22 anos no Bairro Porto Dantas, Aracaju/SE. Durante a prisão, o suspeito entrou em confronto com os policiais militares e sofreu disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido, porém não resistiu e veio a óbito.

Com o homem foi encontrada uma pistola Taurus, calibre .40 com brasão da polícia de São Paulo, dois carregadores de pistola com 17 munições e 22 pinos de cocaína, além de uma balança de precisão.

Na tarde de ontem (28), o DHPP deu cumprimento ao mandado de prisão contra o jovem de 18 anos, que foi encaminhado para unidade policial da capital para permanecer custodiado.

Os suspeitos de 24 e 18 anos responderão por tentativa de homicídio qualificado junto à Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro/SE.