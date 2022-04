Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram na última sexta-feira (15), um mandado de prisão preventiva contra Ângelo de Castro Pacheco, 24 anos, pelo crime de homicídio. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (18).

De acordo com as informações policiais, após ser preso temporariamente no dia 19 de outubro de 2021, Ângelo foi solto no curso da investigação que o apontou como autor dos disparos que, no dia 19 de setembro do mesmo ano, tirou a vida de Daniel Santos de Oliveira, 21 anos, na Avenida General Calazans, Bairro Industrial, embaixo da Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros.

A polícia apurou que a vítima estava numa festa nas proximidades, quando esbarrou contra o suspeito e provocou uma briga entre ambos. Durante o confronto, enquanto estava no chão, Daniel foi atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça efetuado por Ângelo. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.