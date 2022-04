Mais um assassinato foi registrado na capital sergipana, desta vez o fato ocorreu na manhã desta quarta-feira, 28, no Conjunto Orlando Dantas.

De acordo com as primeiras informações, um homem ainda não identificado teria estacionado o veiculo na esquina, já nas proximidades da casa da vitima, quando se aproximou e efetuou vários disparos de armas de fogo. A vitima que trabalhava com tatuagens acabou morrendo no local.

O IML foi acionado para recolher o corpo e a policia civil irá investigar o caso.