Um homem foi assassinado a tiros nas dependências de uma barbearia que localizada no Bairro Coroa do Meio em Aracaju, na noite da última quarta-feira 14.

De acordo com informações do proprietário, a vítima estava no estabelecimento cortando o cabelo, quando foi surpreendido por um homem que entrou no local efetuando vários disparos. O IML foi acionado para recolher o corpo.

Ainda não se sabe sobre a identidade de quem teria cometido o crime e qual a sua motivação.