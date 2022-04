Márcio Macêdo (PT) foi empossado como deputado federal de Sergipe durante uma cerimônia realizada na noite desta quarta-feira (27), em Brasília. Ele ficou como primeiro suplente nas eleições de 2018.

A cadeira foi assumida após a cassação de Valdevan Noventa (PL), por abuso de poder econômico e gasto ilícito de recursos durante a última campanha eleitoral. A decisão foi mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no último mês de março.

O parlamentar, de 51 anos, é formado em Biologia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), tem mestrado em Meio Ambiente e especialização em Rádio e TV. Já foi presidente dos diretórios do Partidos dos Trabalhadores de Aracaju e Sergipe, bem como tesoureiro e vice-presidente nacional da sigla.

No estado, ocupou cargo de superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e chefiou as secretarias de Participação Popular e Orçamentária, do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.

Com informações do A8