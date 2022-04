Em continuidade à Operação Família Colômbia, foi feito o cumprimento do mandado de busca e apreensão do responsável pelo grupo criminoso desarticulado na manhã desta quarta-feira (20). O investigado é Luiz Carlos Santana Brito. A ação policial foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, no Presídio de Paulo Afonso (BA). No local, foram apreendidos drogas, celulares, além de outros materiais ilícitos.

Na cela de Luiz Carlos, a Polícia Civil da Bahia apreendeu cinco facas peixeira, um triturador, uma pedra de cocaína, uma porção de substância não identificada, um cachimbo, 56 papelotes de maconha, 104 papelotes de cocaína; além de dois cadernos e uma bíblia com anotações.

Ainda no local, as equipes encontraram cinco celulares, dois cartões de memória, um chip de celular, oito carregadores de celular e um pendrive. O material foi apreendido pela Polícia Civil da Bahia.

Operação

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Poço Verde e contou com a atuação de unidades das polícias Civil e Militar. Em Poço Verde, três homens entraram em confronto e vieram a óbito. Além deles, uma mulher foi presa e um adolescente foi apreendido. Na ação policial, foram apreendidos meio quilo de maconha, meio quilo de cocaína, três revólveres e uma arma calibre 12 de fabricação caseira. O grupo criminoso atuava nas cidades de Poço Verde (SE) e Antas, Fátima, Heliópolis, Jeremoabo e Coronel João Sá (BA).