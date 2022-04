A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (28), uma operação com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão no município de Propriá. Durante a ação policial, foram identificados dois homens investigados por envolvimento em homicídio.

Os investigados alvos da operação foram identificados como sendo os irmãos José Alisson Marques, 28 anos, e José Vitor Santos Marques, 22.

De acordo com as informações policiais, a investigação está relacionada à apuração de um homicídio que foi praticado no último sábado (23), também no município de Propriá. O crime, que ocorreu no Assentamento Padre Cícero, teve como vítima Edemezio dos Santos.

Segundo a investigação, o carro do investigado José Alisson, um Prisma, de cor azul, foi visto na localidade no momento do crime. Outra situação que chamou a atenção da polícia foi a de que a vítima foi morta com disparos de uma pistola calibre 9 mm, arma que Alisson tem autorização legal para ter posse, ou seja, apenas dentro de sua residência.

A Polícia Civil apurou que Alisson e o irmão se reuniram para matar Edemezio motivados por uma vingança familiar. “Há muitos anos, o pai da vítima matou a avó materna de Alisson e Vitor. Eles decidiram fazer o mesmo com um familiar, que não tinha nenhum envolvimento com os crimes do passado”, detalhou o delegado Fábio Allan.

Durante o cumprimento do mandado de busca, Alisson reagiu com outra arma de fogo, um revólver calibre 38. A pistola que deveria estar dentro de sua residência não foi localizada. O investigado Vitor foi preso.