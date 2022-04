Foi deflagrada uma operação de combate à receptação de fios de cobre na capital sergipana na manhã desta sexta-feira (29). A ação policial teve como objetivo fiscalizar seis locais, sendo ferros-velhos e sucatas que fazem a revenda de cobre. A operação integrada conta com a participação da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Guarda Municipal de Aracaju.

Os locais alvos da operação ficam localizados nas avenidas Desembargador Maynard Brasil, ambas localizadas no bairro América; assim como também na avenida Maranhão e no bairro José Conrado de Araújo.

Dentre os serviços afetados pelo furto de fiação, estão o dos semáforos da capital. A gestão municipal faz o reparo com a substituição do material, porém no dia seguinte ao conserto, há uma nova investida dos autores do furto.

A Guarda Municipal já fez prisões, porém os detidos acabam respondendo pelo crime por pouco tempo. O Corpo de Bombeiros atuou na operação com a cobrança do alvará de funcionamento dos estabelecimentos comerciais