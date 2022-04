Durante abordagem realizada na noite dessa quinta-feira (31), equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar (1ºBPM) flagraram um adolescente conduzindo motocicleta com chassi adulterado e placa fora do padrão estabelecido pelo Código Brasileiro de Trânsito. O flagrante foi registrado no Bairro Santa Maria, Zona Sul de Aracaju.

Segundo relato policial, após uma revista detalhada no condutor inabilitado e no veículo, os militares verificaram que as marcações do chassi haviam sido raspadas.

Diante das irregularidades, o condutor e a motocicleta foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE