Na noite dessa segunda-feira (18), policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo no município de Itabaiana.

Em meio ao patrulhamento na Avenida Antônio Cornélio da Fonseca, no Bairro Santa Mônica, as equipes do Getam receberam a informação de que havia um indivíduo ostentando uma arma de fogo ao lado de uma caminhonete.

Após buscas, o homem foi localizado ainda no local. Durante a revista pessoal, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 e seis munições, escondidos na cintura do suspeito.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Itabaiana para os procedimentos legais.

Fonte: Ascom PM