No fim da tarde dessa terça-feira (26), policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam em flagrante um homem por tráfico ilícito de drogas no Bairro Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. Na residência do suspeito foram apreendidos papelotes de drogas e balanças de precisão.

De acordo com as informações policiais, a equipe do 5º BPM realizava o patrulhamento de rotina no Bairro Piabeta, quando abordou um homem que estava em frente a uma residência. Durante a revista, os militares encontraram uma pequena quantidade de maconha com o suspeito.

Ao verificarem o entorno, os policiais perceberam através de uma janela que havia um invólucro contendo pó branco e uma balança de precisão no interior da casa. Diante da fundada suspeita, a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) foi acionada para auxiliar nas buscas pelos entorpecentes.

Com ajuda dos cães farejadores, os policiais entraram no imóvel e apreenderam mais 16 embalagens pequenas e uma grande, contendo substâncias análogas à maconha e à cocaína, e duas balanças de precisão.

O suspeito e o material ilícito foram encaminhados à Delegacia Plantonista para a formalização do flagrante.

Fonte: Ascom/PMSE