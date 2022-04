Na noite de sábado (23), equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) realizaram a prisão de três homens por roubo de celulares, mediante o uso de simulacro de arma de fogo, durante policiamento no bairro Coroa do Meio, Zona Sul de Aracaju. Os suspeitos foram flagrados com os aparelhos roubados em um carro com a placa adulterada.

O flagrante foi realizado após o rastreamento de um dos celulares roubados. Os infratores agiram na região da Aruana e Coroa do Meio, sendo localizados em seguida, na Rua Maria Pureza.

Os militares da Força Tática apoiaram as buscas e acabaram encontrando o automóvel utilizado pelo trio de assaltantes. Durante a abordagem, os policiais encontraram os objetos roubados e o simulacro de arma de fogo.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Plantonista para providências cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE