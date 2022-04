A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Delegacia Regional de Estância divulgou, nesta quarta-feira (6), a identificação do autor de uma dupla tentativa de homicídio que ocorreu no dia 12 de março, no bairro Cidade Nova, naquele município. O investigado foi identificado como Davi Santos Modesto.

De acordo com as investigações, as vítimas – um homem e uma mulher – estavam em um bar onde o suspeito do crime também estava. No local, não houve discussão. Em seguida, as vítimas estavam indo para casa, quando encontraram o autor do crime de cabeça baixa.

As vítimas, acreditando que o suspeito tinha sofrido uma queda, se aproximaram para oferecer ajuda. Nesse momento, Davi Santos Modesto puxou um facão e passou a golpear o homem. A mulher tentou evitar a investida e recebeu um golpe em sua mão.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre o autor do crime sejam repassadas ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.