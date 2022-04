A Delegacia de Siriri e o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) deram cumprimento ao mandado de prisão de um homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na última quarta-feira (20).

De acordo com as informações policiais, as investigações começaram após denúncias de três vítimas. Com as investigações, foram reunidos indícios da autoria e provas de materialidade do crime.

O investigado tentou fugir da ação policial, mas foi alcançado e preso. Ele já se encontra à disposição da Justiça.