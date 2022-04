Em operação conjunta entre a 9° Delegacia Metropolitana (9ª DM) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), foi preso Juliano Pereira dos Santos, conhecido como “Jhog”, 20. Ele é suspeito da prática de roubos na região do bairro Santa Maria, em Aracaju. A ação policial ocorreu na manhã desta terça-feira (12).

De acordo com as investigações, o suspeito teria praticado diversos e sucessivos roubos na localidade. Em um dos crimes, o suspeito, junto com outro homem, abordou as vítimas, utilizando-se de arma de fogo. Nas investigações, verificou-se que em um dos celulares roubados foi inserido um chip em nome do investigado.

Ainda conforme as informações policiais, está sendo apurado se ele possui envolvimento na prática de homicídio.

No cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência, as equipes encontraram um revólver calibre 22, que pode ter sido utilizado na prática dos crimes.