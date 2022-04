Policiais civis integrantes da equipe noturna da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) recuperaram uma motocicleta que havia sido roubada por dois homens no Bairro Rosa Elze, no município de São Cristóvão. O veículo foi levado pelos suspeitos horas antes de ser localizado. A ação policial ocorreu na noite dessa quarta-feira (13).

Segundo o delegado Kassio Keliton, assim que a equipe de pronto emprego noturno da DRFV assumiu o plantão e atendeu a vítima do roubo, foi dado início às buscas pelos suspeitos e pela motocicleta.

“A equipe noturna desta especializada continua a realizar um importante trabalho, principalmente no atendimento imediato às vítimas, possibilitando maior êxito na conclusão das investigações e, sobretudo, na recuperação de veículos roubados ou furtados”, ressaltou o delegado.

Após a localização do veículo, que foi encontrado desmontado, será dada continuidade às investigações do caso. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181.