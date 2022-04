Policiais civis da equipe noturna da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) recuperaram uma motocicleta que havia sido roubada por três suspeitos no loteamento Boa Viagem, em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira (25).

De acordo com o delegado Kassio Keliton, assim que a equipe assumiu o plantão noturno da unidade, foram feitas diligências para a localização do veículo. “Através de informações trazidas por denúncias anônimas, logrou-se êxito em sua recuperação”, acrescentou.

Após a localização do veículo, agora será dada continuidade às investigações do caso. A sociedade pode colaborar com a Polícia Civil por meio do Disque Denúncia (181), seja na localização de veículos roubados ou furtados, assim como na identificação de criminosos.