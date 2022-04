Na madrugada desta sexta-feira, 22, policiais militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) localizaram um suspeito de ter cometido diversos homicídios no Bairro Lamarão, em Aracaju. O homem estava no município de Graccho Cardoso, onde resistiu à prisão e entrou em confronto com os policiais, vindo a óbito.

A ação teve início após a informação de que um suspeito de participação em homicídios no Bairro Lamarão, em Aracaju, estava escondido em uma escola abandonada, no município de Graccho Cardoso.

Os policiais da Ciopac foram verificar a veracidade da denúncia, e visualizaram o suspeito em um terreno anexo à escola. O homem percebeu a presença dos militares e fugiu para dentro do estabelecimento, de onde realizou um disparo de arma de fogo contra a equipe policial.

O suspeito acabou sendo atingido, foi socorrido imediatamente para o Hospital de Nossa Senhora da Glória, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Na ação, os policiais apreenderam uma arma de fogo calibre .28, com seis munições, sendo uma deflagrada contra os policiais.

O caso foi formalizado na Delegacia de Glória, onde foi constatado que o suspeito possuía uma extensa ficha criminal.

Fonte: Ascom PM/S