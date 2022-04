A Polícia Penal de Sergipe efetuou a prisão de uma visitante que tentava entrar na Cadeia Pública de Areia Branca, para visitar o companheiro, com substância semelhante à maconha. A ação ocorreu nessa quinta-feira (28) e foi realizada fazendo uso da revista via aparelho bodyscan.

De acordo com os policiais responsáveis pela prisão, quando a suspeita passou pelo bodyscan, foi identificado que ela estava com material escondido dentro do corpo. Quando questionada, ela negou que estava portando algo e continuou na negativa por aproximadamente uma hora.

Entretanto, decorrido esse tempo, a visitante foi enviada à direção da Cadeia, momento em que confessou estar com o objeto ilícito no ânus e afirmou que estava levando para seu companheiro, mas que não sabia do que se tratava o material do interior do objeto.

Ela foi conduzida até o banheiro, onde retirou o pacote que estava embrulhado em uma fita isolante e entregou a uma policial penal feminina. Após isso, a direção realizou todos os trâmites necessários e a conduziu à delegacia competente para a tomada das providências legais pertinentes.