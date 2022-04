Nesta terça-feira, 05, policiais civis e militares de Itaporanga D’Ajuda atuaram em conjunto no cumprimento de mandados de busca e apreensão, no conjunto Mutirão, localizado na sede do município.

Durante a operação, os policiais encontraram, na residência de Roberta Adriele dos Santos, cerca de 20 pequenas embalagens de cocaína, estas popularmente conhecidas como “trouxinhas”; além de apreenderem dois aparelhos celulares e uma quantia de 20 reais em dinheiro.

Roberta Adriele foi presa em flagrante e encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça sergipana.

As Polícias Civil e Militar reiteram a importância da participação popular no combate ao tráfico por meio do Disque-Denúncia (181).