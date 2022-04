A decisão do Campeonato Sergipano da Série A1 de 2022, teve início na noite desta quarta-feira (06/04) com o duelo entre Falcon x Sergipe, na arena Batistão, em Aracaju. Acreditando no bom momento do clube, a torcida colorada compareceu e lotou o espaço destinado ao público do Sergipe.

Com a bola rolando o primeiro tempo foi muito equilibrado e as duas equipes criaram bastante. As redes só balançaram no segundo tempo. Aos seis minutos depois de um belo chute de longe da área, o lateral-esquerdo Marcinho abriu o placar para o Falcon. O Sergipe conseguiu o empate aos 22 minutos com Paulinho Simionato de cabeça. A virada do time colorado veio após cobrança de pênalti do atacante Hiago aos 37 minutos. Final: Falcon 1×2 Sergipe.

Com o resultado o Sergipe pode até perder a segunda partida por um gol de diferença que conquista o título do Sergipão 1Xbet. Caso o Falcon vença por dois ou mais gols de diferença, a equipe da Barra dos Coqueiros fica com o título. A grande final será no sábado (09/04), às 16 horas. O campeão vai levar pra casa o troféu Reinaldo Moura.

Foto: Osmar Rios

FSF