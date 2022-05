Mais uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, o Instituto de Criminalística (IC) e a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) resultou na investigação de 13 residências e na prisão de seis pessoas por furto de água no município de Tobias Barreto. A operação aconteceu na manhã desta quarta-feira, 11, e seguiu determinação do Ministério Público.

De acordo com levantamentos da Deso, alguns proprietários de imóveis da cidade tobiense estavam fazendo uso de ligações clandestinas de água, comprometendo inclusive a qualidade da rede que abastece a localidade.

Segundo o que foi levantado, os locais são de alto padrão de luxo, alguns com piscina, e usados para moradia e também fins comerciais. “Essa utilização de água indevida tem essa peculiaridade, são pessoas que tinham condição de pagar. E tem uma segunda peculiaridade, que é a preocupação do Ministério Público, pois quando é feita a ligação direta, acaba toda rede se contaminando”, citou o delegado Francisco Gerlandio, que esteve à frente das prisões.

Durante os trabalhos, que contaram inclusive com técnicos da Deso e peritos do Instituto de Criminalística, as seis pessoas presas em flagrante foram autuadas, pagaram fiança e liberadas em seguida, para aguardar ação da Justiça.

Primeira ação

No dia 27 de abril, em Tobias Barreto, aconteceu a primeira ação conjunta entre os órgãos da SSP e a Deso, também com foco nas ligações clandestinas na rede de distribuição de água no município. Segundo a polícia, caso ocorram outros casos, a operação terá sequência.