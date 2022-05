Por meio do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), a Polícia Militar efetuou, nessa segunda-feira (16), a prisão de um indivíduo de 28 anos e apreendeu 514g de entorpecentes, durante policiamento preventivo em Aracaju.

Segundo informações policiais, militares do BPRp realizavam rondas ostensivas pelo Bairro Industrial, quando receberam, por meio de uma denúncia anônima, o relato de que um indivíduo estaria realizando tráfico de drogas na Rua Carlos Firpo.

Com as informações, os policiais se deslocaram até a localidade e começaram a diligenciar, até avistarem o suspeito que tentou empreender fuga, mas foi interceptado e abordado.

Durante a ação, foi encontrada, inicialmente, uma porção de cocaína. Com o prosseguimento das buscas pela localidade, foram localizadas mais cocaína e maconha que totalizaram 514 gramas, das quais 228g de cocaína e 286g de maconha. Também foram apreendidas duas balanças de precisão, um caderno com anotações provenientes do tráfico de drogas e a quantia de R$ 87,45.

O suspeito assumiu a propriedade de todo o material e foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde todas as demais medidas legais e administrativas foram tomadas.