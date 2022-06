Conforme alerta deste domingo, 29, divulgado pela Defesa Civil de Aracaju, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), chove desde a madrugada desta segunda-feira, 30, na capital. A Prefeitura de Aracaju segue monitorando a cidade por meio dos órgãos competentes. Até o momento, não houve registro de ocorrências.

Foi registrado 50 milímetros de acúmulo de chuva, nas últimas 24 horas. O alerta permanece com possibilidade de chuva forte com acentuado volume no decorrer do dia. Ainda conforme a meteorologia desta segunda-feira, divulgado pela Defesa Civil de Aracaju, os termômetros devem oscilar entre 25 ºC e 33 ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 70% à tarde.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Silvio Prado, a previsão também alerta para ventos fortes, acima de 40km/h. “Temos uma preocupação maior com esses ventos fortes porque podem causar queda de árvores na cidade, como no último alerta, onde cerca de 14 árvores caíram, em Aracaju”, destaca o coordenador.

Diante da possibilidade de ventos fortes, o coronel pede para que condutores de veículos redobrem a atenção para evitar acidentes. “Motoristas devem ficar atentos tanto para a possibilidade de queda de árvores, como de painéis de publicidade. Para quem mora em residência com telha de fibra ou cimento também deve redobrar a atenção, e sair das suas casas sempre que escutar algum barulho de estalo. Para quem reside em condomínios com coberturas de garagem com essa telha, também deve redobrar a atenção, porque a Defesa costuma receber solicitações de retirada dessas coberturas em estacionamento, causada pelo vento forte. Em qualquer situação como essa, a população deve acionar a Defesa Civil através do número 199, para que a gente faça uma avaliação de toda estrutura”, acrescenta.

Agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) atuam nas principais vias da capital e monitoram o canal da avenida Anísio Azevedo, no bairro 13 de Julho. As equipes da Defesa Civil também monitoram os canais do loteamento Jardim Bahia, no bairro Dom Luciano, do conjunto Lourival Batista e da avenida Airton Teles.

A Prefeitura de Aracaju enviou mensagem de alerta para a população ainda no final de semana, através do Serviço de Alerta por SMS-40199. A atenção deve ser redobrada principalmente para os moradores de áreas de risco.

A Defesa Civil deve ser acionada imediatamente através do serviço emergencial 199, disponível 24h, caso as situações de anormalidade sejam identificadas. Os agentes estão de prontidão para realizar a devida avaliação de risco, com a adoção das providências necessárias, e para orientar a população.

Serviço de Alerta

Esse serviço tem por objetivo manter a população informada, de maneira antecipada, sobre a instabilidade climática, as informações sobre possibilidade de chuvas, alta da maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção e cuidados.

Para realizar o cadastro e receber as mensagens é preciso enviar um SMS para o número 40199, indicando no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Agência Aracaju de Notícias