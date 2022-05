Agentes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) estiveram na avenida General Calazans, no bairro Industrial, para realizar a retirada de uma árvore que caiu sobre a via.

Além disto, a Defesa Civil de Aracaju registrou outras duas ocorrências, uma de risco de desabamento de grade de proteção, no bairro Porto Dantas, na zona Norte de Aracaju, e outra de risco de queda de árvore, no bairro Olaria, localizado na zona Oeste da cidade. Em ambos os casos, agentes prestaram atendimento.

Graças às ações preventivas adotadas pela gestão municipal, mesmo com o alto índice pluviométrico, nenhuma ocorrência foi registrada em virtude do acúmulo de água. Ao longo deste mês de maio já choveu 212mm na cidade, número próximo ao índice da média histórica do mês, que é de 240mm. A previsão é de que a chuva permaneça até o dia 31 deste mês, fazendo com que esse valor seja ultrapassado, o que já era esperado para o município, segundo o secretário municipal da Defesa Social e coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Silvio Prado.

“Para hoje, já choveu o que era esperado para o dia, em Aracaju, um acumulado de 50 milímetros, mas a chuva deve permanecer de forma bem distribuída até o final do dia. A nossa previsão é de que, amanhã, chova, novamente, em torno de mais 30 milímetros ou 50 milímetros, com incidência maior durante a madrugada, como aconteceu hoje. Ao longo desses últimos dias de maio, a probabilidade é de que a chuva permaneça durante praticamente todos os dias, o que deve fazer com que o acumulado para o mês alcance os 300 milímetros, ultrapassando assim a média histórica, como já havíamos previsto”, detalha Silvio Prado.

Ainda de acordo com o tenente-coronel, as chuvas que devem ser registradas ao longo dos últimos dias do mês de maio devem variar entre intensidade fraca e moderada, no entanto, a população deve permanecer atenta aos riscos.

Através do serviço de alerta por SMS, a população se mantém informada, de maneira antecipada, sobre as chuvas que estão previstas para os próximos dias. Para realizar o cadastro e receber as mensagens é preciso enviar um SMS para o número 40199, indicando no campo do texto o CEP da sua localização.

Além disso, toda a população deve se manter em alerta para o indício de problemas provocados pelas chuvas, como o surgimento de rachaduras nas paredes, afundamento de piso e inclinação de árvores e postes. Nestes casos, é possível acionar a Defesa Civil através do serviço emergencial 199, que funciona 24h.

Agência Aracaju de Notícias