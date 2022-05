O CBMSE está enviando bombeiros e cães do Serviço de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (SBRESC) para auxiliar na busca por desaparecidos durante as chuvas que atingiram o Estado de Pernambuco. A equipe deixou Aracaju com destino à capital pernambucana na manhã desta segunda-feira (30).

Estão sendo enviados para Pernambuco três bombeiros (subtenente Elielson, sargentos Garcia e Eduardo Costa) e dois cães (Zumbi e Jolie).

O SBRESC já atuou em diversas missões desse tipo, auxiliando no resgate de pessoas desaparecidas em desastres como o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, em 2019, e nas fortes chuvas no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no início deste ano.

Fonte: Ascom CBM