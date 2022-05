O Corpo de Bombeiros divulgou, nesta quinta-feira (5), o balanço das ocorrências registradas durante o mês de abril de 2022 em Sergipe. No período, foram atendidas 703 ocorrências, o que representa um crescimento de 63% em comparação com o mesmo período de 2021, quando aconteceram 431 atendimentos.

De acordo com a corporação, dentre os números que apresentaram crescimento no período estão os de atendimentos feitos pelos guardas-vidas do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS).

“No mês de abril deste ano, foram contabilizadas 168 ocorrências que envolveram atuações em afogamentos, atendimentos pré-hospitalares e prevenção, com orientações aos banhistas que estavam em locais com risco como praias, rios, açudes e lagos”, detalhou o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Jairo Cruz.