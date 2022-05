O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) realizou o resgate de uma vítima no capotamento de um veículo de passeio, que aconteceu na rodovia estadual que liga os municípios de Boquim e Lagarto, nas proximidades do povoado Colônia 13. O acidente foi registrado na manhã dessa quarta-feira (19).

Os bombeiros foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) por volta das 11 horas. Ao chegar no local, encontraram um veículo que estava capotado em uma ribanceira. Havia um homem de 70 anos dentro, que não conseguia sair pois estava em estado de choque e com uma lesão no braço.

“Fizemos a estabilização do veículo, colocamos a vítima em protocolo de imobilização e realizamos a retirada dele do carro”afirmou o sargento Jodeclan Souza.

Após o resgate, o homem ficou sob os cuidados do SAMU. A Polícia Militar também atuou na ocorrência.