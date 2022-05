A Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), através da Defesa Civil, alerta para a possibilidade de chuva moderada com possível incidência de raios, em Aracaju, nas próximas 24 horas. As equipes monitoram a instabilidade e estão em atenção, para atuar no menor tempo de resposta possível, diante das necessidades que possam surgir.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, ressalta que, diante do alerta para chuvas, na capital, as equipes redobram o monitoramento, especialmente nas áreas de risco.

“Até o momento, somente no mês de maio, o acumulado de chuva supera os 85 milímetros. Todas as equipes da Prefeitura de Aracaju estão em atenção e prontas para atuar, para reduzir riscos e minimizar transtornos”, indicou.

A população deve estar atenta a possíveis situações de anormalidades, tais como inclinação de árvores e postes, rachaduras ou afundamento de piso, movimentação de terra em áreas de encostas, entre outras. A equipe da Defesa Civil encontra-se atenta e preparada para atender a população em possíveis ocorrências.

“Caso sejam observadas situações de possíveis riscos, a população deve acionar a Defesa Civil através do serviço emergencial 199, que funciona 24h. Todos os chamados são atendidos pelas nossas equipes, que realizam a devida avaliação e adotam as providências necessárias”, acrescentou o secretário.

aracaju.se