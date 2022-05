A Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), através da Defesa Civil, alerta para a possibilidade de chuva intensa, nas próximas 72h. A frente fria, que se aproxima da capital está sob monitoramento das equipes da Prefeitura de Aracaju, para adoção das medidas necessárias à redução de riscos e de transtornos para a população.

De acordo com o secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, a instabilidade que deve se confirmar, a partir da tarde desta quinta-feira, 19, vem sendo acompanhada com atenção pela gestão municipal. “As ações preventivas, que ocorrem sistematicamente em toda a cidade, foram intensificadas ao longo da semana. Com a confirmação de chuva, encaminhada pelo Centro de Meteorologia de Sergipe e o aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os órgãos que integram o Comitê de Gerenciamento de Crise da gestão municipal, mantêm suas equipes de prontidão para atuar no menor tempo de resposta possível, diante das necessidades que possam surgir”, frisa.

A população foi informada sobre a previsão de chuva intensa, por meio do Serviço de Alerta por SMS 40199, no qual estão cadastrados mais de 51 mil contatos telefônicos. “Esse serviço permite que a população tenha a informação oficial, encaminhada pela Defesa Civil, para que possam redobrar o estado de observação, especialmente nas áreas de riso”, destaca.

Com o alerta, é importante manter atenção às possíveis situações de anormalidades, tais como inclinação de árvores e postes, rachaduras ou afundamento de piso, movimentação de terra em áreas de encostas, entre outras.

“Caso haja identificação de qualquer sinal de anormalidade que possa ser ocasionado pela chuva ou pela incidência de ventos, orientamos a população que busque um local seguro para se abrigar e acione, imediatamente, a Defesa Civil”, acrescenta o tenente-coronel.

O serviço emergencial 199, da Defesa Civil, funciona 24h. Todos os chamados são atendidos pelas equipes que atuam em sistema de plantão, para realizar a devida avaliação de risco e adotar as providências necessárias.

Serviço de Alerta

Esse serviço tem por objetivo manter a população informada, de maneira antecipada, sobre a instabilidade climática, as informações sobre possibilidade de chuvas, alta da maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção e cuidados.

Para realizar o cadastro e receber as mensagens é preciso enviar um SMS para o número 40199, indicando no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Com informações da AAN