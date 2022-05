No fim da tarde desta terça-feira, 3, a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), através da Defesa Civil, emitiu um alerta para chuva moderada, nas próximas 48 horas, por meio do Serviço SMS 40199. A mensagem visa informar a população sobre a instabilidade, especialmente aos moradores de áreas de risco, para que possam redobrar o estado de atenção.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, ressalta que há monitoramento constante por parte da gestão municipal. “Até o momento, neste mês, já choveu 18 milímetros (mm). Estamos em atenção à instabilidade climática para os próximos dias e preparados para atuar de forma integrada com os demais órgãos que compõe o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju”, frisou.

A população deve estar atenta a possíveis situações de anormalidades, como inclinação de árvores e postes, rachaduras ou afundamento de piso, movimentação de terra, em áreas de encostas, entre outros. A equipe da Defesa Civil de Aracaju estará atenta para o rápido atendimento, diante de eventuais ocorrências.

“Caso sejam observadas situações de anormalidade, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil, através do serviço emergencial 199, que funciona 24 horas”, acrescentou o secretário da Defesa Social.

Serviço de Alerta

Esse serviço tem por objetivo manter a população informada, de maneira antecipada, sobre a instabilidade climática, as informações sobre possibilidade de chuvas, alta da maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção e cuidados.

Para realizar o cadastro e receber as mensagens é preciso enviar um SMS para o número 40199, indicando no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

AAN