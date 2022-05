O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, nesta quarta-feira (25), a imagem do suspeito do homicídio que vitimou Geovane Conceição do Lírio. O crime ocorreu no dia 7 de agosto de 2021, em um parque de diversões montado na Arena Siri, no conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. O suspeito foi identificado como Diogo Kauã de Lima Farias, 19.

De acordo com o DHPP, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito que, segundo investigação, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu às lesões e veio a óbito no lado externo do parque.

No dia do crime, o suspeito, após executar a vítima, chegou a ser perseguido no interior do Parque de Diversões por um amigo da vítima, que efetuou vários disparos de arma de fogo contra ele em meio à multidão que se encontrava no local. O amigo da vítima, autor da tentativa de homicídio, foi preso pelo DHPP na data de 13 de setembro de 2021.

Diogo Kauã de Lima Farias se encontra atualmente foragido. Informações e denúncias sobre sua localização podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).