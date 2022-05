O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), informou, nesse domingo (22), que elucidou os homicídios qualificados que tiveram como vítimas José Gerinaldo de Jesus Santos, 36, e Walternisson Luiz dos Santos, 36. Os crimes ocorreram no conjunto Marcos Freire III, em Nossa Senhora do Socorro. O suspeito dos crimes foi preso em Igarassu (PE).

De acordo com as informações policiais, José Gerinaldo foi morto no dia 28 de junho de 2020, na avenida Perimetral I. Já Walternisson Luiz foi morto no dia 10 de outubro de 2020, na avenida Coletora D.

Segundo investigação, Alisson Alan de Oliveira Santana, conhecido por “Alisson Boladão”, foi apontado como suspeito dos dois crimes, tendo o DHPP representado junto à Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro pelas respectivas prisões preventivas, que foram decretadas pela Justiça.

A partir da expedição dos mandados de prisão, já foram feitas buscas pelo investigado tanto em Sergipe, quanto em outros estados do país. O DHPP recebeu informações de que o suspeito estaria em Pernambuco.

Foi feito contato com a Divisão de inteligência da Polícia Civil de Pernambuco e o investigado foi preso na manhã desse domingo (22), na cidade de Igarassu (PE). O preso foi encaminhado para a sede do DHPP de Pernambuco, de onde será recambiado para estabelecimento prisional e ficará à disposição da Justiça, sendo cumpridos os dois mandados de prisão contra ele.