Nesta terça-feira (03), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou um crime de homicídio praticado contra a vítima Diego Souza da Silva, no Povoado Pai André, no município de Nossa Senhora do Socorro. O crime aconteceu no ano de 2020.

De acordo com a apuração, a vítima estava dormindo em sua residência quando o suspeito Alfredo De Jesus Correia invadiu a casa e efetuou vários disparos de revólver contra a vítima, que veio a óbito no local.

O suspeito também furtou um aparelho celular da vítima, que foi recuperado pelos policiais do DHPP. Segundo a investigação, o suspeito é envolvido no tráfico de drogas em Nossa Senhora do Socorro e executou a vítima por acreditar que ela estaria rivalizando com ele neste comércio ilegal, afirmando que estaria sendo ameaçado pela vítima.

O DHPP representou pela prisão do suspeito, mas ele ainda se encontra foragido. Caso haja informações sobre a sua localização, elas podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181), da Polícia Civil. O sigilo é garantido.