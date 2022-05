Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conseguiram localizar e prender Kennedy Alfaia da Costa, 27. Ele é investigado pela Polícia Civil do Amazonas por envolvimento em homicídio na zona leste de Manaus, em 24 de junho de 2021. O suspeito foi preso na noite dessa quinta-feira (19), no Conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as investigações, ele é apontado também como membro dum grupo criminoso nacional e parceiro de Aline Fontoura da Silva, conhecida como “Loira do Face”, que ganhou notoriedade na região e foi presa por crimes como roubo, tentativa de latrocínio e também por envolvimento no mesmo homicídio.

Após pedido de apoio feito pela Polícia do Amazonas, o DHPP realizou levantamentos por duas semanas e conseguiu localizar o indivíduo em questão escondido na Região Metropolitana de Aracaju, onde foi flagrado em meio a um bar local.