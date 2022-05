Na manhã de segunda-feira (23), policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam Rafaele Santa Rosa Silva, em cumprimento ao mandado de prisão definitiva pelo crime de tráfico de drogas, que ocorreu no bairro Santa Maria, em Aracaju.

Durante investigação conduzida pelo DHPP no ano de 2019 sobre o sequestro de um taxista no município de Itaporanga D’Ajuda, a mulher era apontada como sendo umas das responsáveis em manter a vítima em cativeiro e foi presa no bairro Santa Maria, em Aracaju. Na ocasião, ela estava em posse de entorpecentes.

Após indiciamento, a suspeita foi absolvida na ação penal relativa ao sequestro, mas foi condenada na ação penal que apurou a prática do crime de tráfico de drogas.

A presa será apresentada para audiência de custódia e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional para cumprimento de sua pena.