O ex-prefeito por Itabaiana, Valmir de Francisquinho anunciou na manhã desta segunda-feira, 02, sua pré-candidatura ao Governo do Estado de Sergipe. Valmir tem 53 anos de idade e foi vereador por cinco mandatos, além de ter sido prefeito por mais dois.

A coletiva de imprensa foi realizada no Espaço Cotinguiba, na capital sergipana e contou com a presença de boa parte da imprensa do estado, além de várias lideranças que estiveram presentes em apoio à pré-candidatura.

Vamir também falou sobre a possibilidade de Emília Corrêa compor sua futura chapa: “O estado é composto por mulheres em sua maioria e Emília é uma vereadora muito competente”, disse.