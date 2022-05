Após troca de informações entre as forças policiais de Sergipe e Bahia, foi localizado Luiz Carlos Santana Brito, mais conhecido como Novinho, no município de Ribeira do Pombal/BA.

Investigações iniciadas pela Delegacia de Poço Verde apontaram pra existência de uma organização criminosa denominada “Família Colômbia” presente nos municípios serpanos e baianos agindo na prática de diversos delitos como tráfico de drogas e roubos, bem como a prática de justiçamentos. Foi identificado como sendo líder da organização Luiz Brito, o qual gerenciava o grupo de dentro do presídio de Paulo Afonso/BA onde cumpria pena.

Uma semana após desencadeada a operação família Colômbia no município de Poço Verde, no último dia 20 de abril, Luiz Brito e mais outros dois detentos conseguiram fugir do presídio.

A partir de então, as forças policiais sergipana da Delegacia de Poço Verde, Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e a PMSE passaram a monitorar a situação a fim de recapturar e evitar que novos delitos fossem praticados por Novinho.

Após troca de informações com equipes da Delegacia de Ribeira do Pombal/BA e Fátima/BA, SOINT, 5°BPM de Euclides da Cunha/BA, uma equipe da CIPE Nordeste, com informações oriundas da Dipol, localizou Luiz Carlos na Cidade de Ribeira do Pombal/BA, onde o mesmo reagiu à abordagem policial, que tentava recapturá-lo, com disparos de arma de fogo. No revide foi atingido, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito após ser socorrido ao hospital local.

O delegado Claudio Feitosa, de Poço Verde, destaca ainda a importante participação da sociedade através do Disque Denúncia 181.