Pedestres, ciclistas, motoristas e motociclistas. Todos fazem parte do trânsito e, por isso, a campanha Maio Amarelo, neste ano, tem como tema “Juntos Salvamos Vida”, ressaltando que todos os cidadãos são responsáveis por garantir um trânsito seguro. O respeito às leis de trânsito e a atenção na travessia entre vias e na condução de veículos é primordial para a preservação de vidas. Por isso, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) também apoia a campanha com as unidades de fiscalização e regulação do trânsito em Sergipe. Nesta quinta-feira (5), a CPTran realizou ações educativas em Aracaju.

De acordo com os dados reunidos pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), as unidades de policiamento de trânsito – Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) e Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), de janeiro ao final de abril deste ano – registraram 383 acidentes de trânsito em Sergipe. No mesmo período de 2021, foram 305 ocorrências em todo o estado. No comparativo entre o primeiro quadrimestre de 2021 e o de 2022, o número é 25,57% maior.

O comandante da CPTran, major Aldevan Silveira, destacou que o comportamento no trânsito é fundamental para a segurança de todos nas vias públicas de todo o Brasil. “O Maio Amarelo é um mês bastante importante para os trabalhos de trânsito em todo o país. É um mês de dedicação à educação para o trânsito visando principalmente reduzir os acidentes com o apoio dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, municipais, estaduais e federais. É um momento de integração”, ressaltou.

Ações da CPTran

Nesta quinta-feira (5), Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante, a CPTran realizou blitze, reunindo o expediente operacional e os policiais que atuam nas ruas e avenidas da Grande Aracaju. As ações foram realizadas no mergulhão, no bairro Inácio Barbosa, e em frente ao Sest/Senat, da avenida Tancredo Neves.

A tenente Gabrielle detalhou que o maior número de acidentes envolvem motociclistas, mas que a campanha abrange todos aqueles que estão diariamente no trânsito. “No mês do Maio Amarelo, hoje comemora-se o Dia Mundial do Trânsito e o objetivo é sensibilizar os condutores sobre a necessidade de uma condução segura, de forma a prevenir acidentes e também preservar a vida não só do motorista, como de terceiros”, reforçou.

As atividades educativas ocorrem na Grande Aracaju, em escolas públicas e privadas, blitze educativas em parceria com órgãos municipais de trânsito, lives no instagram da Cptran (@cptran_se). Os temas abrangem tanto os pedestres, passando pelos ciclistas, e também motociclistas e motoristas.