Com o videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), um homem foi preso em flagrante portando uma arma de fogo na avenida Gentil Tavares, em Aracaju. O caso ocorreu no último sábado (30).

De acordo com as informações policiais, a equipe foi acionada pelo Ciosp para verificar a ocorrência que estava sendo monitorada pelas câmeras de segurança. Um homem foi flagrado portando uma arma de fogo enquanto se deslocava em direção à Ceasa. Ele chega a mostrar o revólver para uma profissional do sexo.

Com esse monitoramento, os policiais chegaram ao suspeito, que foi alcançado nas imediações da avenida Gentil Tavares. Os militares visualizaram o momento em que o homem jogou um revólver para debaixo do banco.

O suspeito foi preso e conduzido à delegacia para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.