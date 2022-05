Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), apreenderam na noite desta terça-feira (10), cinco cédulas falsas de R$ 200,00 no município de Lagarto.

A equipe do Getam realizava rondas de rotina quando foi acionada por um funcionário de um deposito de bebidas.

O homem informou aos policiais que realizou uma entrega no Conjunto Júlia Nogueira e recebeu do cliente uma cédula de duzentos reais como pagamento. Após retornar ao estabelecimento, ele foi avisado pela proprietária que se tratava de uma nota falsa.

Os policiais se deslocaram até a casa do cliente que realizou o pagamento com dinheiro falso. O homem afirmou que realizou uma festa de confraternização em sua casa e recebeu o dinheiro falso de um dos participantes.

No endereço do suposto proprietário do dinheiro falso, os militares receberam a informação de que ele não estava. Após receberem autorização para revistar o local, os policiais encontraram um porta-cédulas contendo quatro notas falsas de duzentos reais.

As cinco cédulas apreendidas, juntamente com os envolvidos, foram encaminhadas para a sede da Polícia Federal, em Aracaju.

Com informações e foto da PM/SE