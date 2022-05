Atualizada às 8h – Foi deflagrada, na manhã desta sexta-feira (13), mais uma ação conjunta de combate ao tráfico de drogas na cidade de Lagarto. A Operação Double Choque é fruto de investigações da Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Lagarto. A ação policial contou com a participação de equipes das polícias Civil, Militar, Grupamento Tático Aéreo (GTA) e guardas municipais de Aracaju e Lagarto. Até o momento, oito suspeitos foram presos em cumprimento a mandados de prisão e outros quatro foram presos em flagrante. Além deles, um outro investigado – identificado como Jeferson Almeida da Rosa, conhecido como “Chevete” – entrou em confronto com as equipes policiais. Na operação, também foram apreendidos dois revólveres, celulares e drogas.

De acordo com o delegado Wellinton Junior, a operação é fruto de dois inquéritos policiais sobre o crime na região. “As investigações culminaram na representação das prisões preventivas de dez investigados por tráfico de drogas. São duas associações criminosas voltadas para o tráfico, que vem praticando o crime em Lagarto e região”, detalhou.

“Nós assumimos a 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto no início deste ano. Tivemos acesso a uma investigação iniciada no final do ano passado e demos prosseguimento a essa investigação e identificamos mais alguns envolvidos no grupo criminoso”, acrescentou o delegado.

O nome da operação – Double Shock -, conforme o delegado, faz alusão a um duplo choque na criminalidade na cidade de Lagarto, levando em consideração o fato de serem dois grupos criminosos que atuavam na região.

“Além da investigação da associação comandada por Jeferson Almeida, foi deflagrado o cumprimento de mandados de prisão contra outra associação criminosa voltada para o tráfico, o que deu o nome à operação”, concluiu o delegado.

Participaram da operação a Divisão de Inteligência (Dipol), a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Lagarto (DAGV), o 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM), Delegacia Regional de Tobias Barreto, Delegacia de Riachão do Dantas, Delegacia Regional de Itabaiana, Divisões de Crimes Contra o Patrimônio e Entorpecentes, Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Canil da Polícia Militar, Guardas Municipais de Aracaju e Lagarto e GTA.