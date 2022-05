Após a divulgação de dados sobre o crime e pedido de informações à população, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu, nesta segunda-feira (09), Francisco Cristóvão Júnior, conhecido como “Fique Lerdo”, investigado por homicídio.

O crime aconteceu no dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 20h15min, na Rua Bela Vista, bairro Jardim Centenário, em Aracaju. A vítima Valdemir Martins de Carvalho foi assassinada mediante disparos de arma de fogo após sair de sua residência para esperar um veículo acionado por aplicativo.

Segundo as apurações, a vítima foi surpreendida pela chegada do autor numa motocicleta, que passou a efetuar vários disparos contra Valdemir, sem oferecer qualquer oportunidade de defesa, mesmo quando já se encontrava caído em via pública.

De acordo com as informações policiais, Francisco Cristóvão já tinha atentado contra a vida de Valdemir no ano de 2018 e disse aos familiares da vítima que iria matá-la.

Com a conclusão da investigação, o DHPP solicitou e foi decretada a prisão preventiva do investigado, agora localizado e custodiado.

A Polícia Civil reitera a importância da participação popular nas investigações através de denúncias realizadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.