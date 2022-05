O Governo do estado informa que todas as providências sobre o caso que envolve a morte de Genivaldo de Jesus Santos, 38 anos, foram tomadas pelas forças de segurança pública de Sergipe.

A Polícia Civil coletou depoimentos de parentes da vítima, prestados por familiares e testemunhas na Delegacia da cidade de Umbaúba. Também foi providenciado pela Polícia Civil um relatório do local da ocorrência, com informações importantes para a investigação. Toda a documentação foi enviada na manhã desta quinta-feira (26) para a Polícia Federal.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou todos os procedimentos necessários. O corpo deu entrada às 18h20 da quarta-feira (25), tendo início o processo de identificação por meio da papiloscopia e em seguida encaminhado para o exame de necropsia.

O IML detalha que foi realizada a necropsia médico forense, sendo coletadas amostras de material biológico. O material foi encaminhado ao Instituto de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF), da SSP, para elucidar a causa imediata da morte, informações cruciais para o inquérito que está em andamento.

Foi identificado, de forma preliminar, que a vítima teve como causa da morte insuficiência aguda secundária a asfixia. Essa obstrução pode se dar através de diversos fatores e, nesse primeiro momento, não pode ser identificada e depende de exames complementares. Após a conclusão dos trabalhos, os laudos serão remetidos à delegacia da Polícia Federal.

O Governo do estado determinou que a Secretaria da Segurança Pública tomasse todas as medidas necessárias para auxiliar a Polícia Federal, que titulariza o inquérito, sobretudo com o envio imediato dos laudos periciais analisados pelo IAPF, da SSP.