A Polícia Federal em Sergipe realizou a incineração de aproximadamente 8,7 toneladas de drogas, nesta quarta-feira, 11. Uma grande quantidade de maconha e cocaína foi destruída, a maior parte dela apreendida durante os anos de 2021 e 2022, resultado de diversas operações policiais realizadas pela PF.

Foi montada uma Operação Policial com segurança reforçada para que toda essa droga fosse encaminhada ao forno da Empresa Votorantim Cimentos, localizada na cidade de Laranjeiras, com o objetivo de ser incinerada. Para realização do at,o foram cumpridos todos os requisitos legais e de segurança, conforme legislação em vigor.

Houve a comunicação e autorização dos Juízos competentes, bem como a participação de membro do Ministério Público Estadual e de representante da Vigilância Sanitária.

No ano de 2021, a Polícia Federal em Sergipe retirou de circulação cerca de 14 toneladas de drogas e, no ano de 2022, até o mês de maio, já foi apreendida cerca de 1,4 tonelada.

Com informações da PF