Equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) aprenderam, nessa quarta-feira (18), dois adolescentes por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, durante policiamento preventivo no Mutirão, localizado no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. Os jovens foram flagrados com mais de 5 kg de cocaína e 38 pedras de crack.

Segundo relato policial, a guarnição realizava rondas ostensivas quando percebeu o momento em que um homem jogou um objeto dentro de uma casa localizado na Rua G. Posteriormente, ficou constatado se tratar de um recipiente contendo 38 pedras de crack.

Na abordagem, o adolescente de 17 anos informou que adquiriu a droga com uma mulher, em residência bem próxima de onde eles estavam. Chegando lá, os policiais apreenderam um pacote contendo cocaína e mais 5 kg dentro de uma mala; além de embalagens, um caderno com anotações e duas balanças de precisão.

Uma jovem, também de 17 anos, que estava no interior do imóvel também foi apreendida.

Os envolvidos no caso e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia.